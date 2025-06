Entenda a 4ª fase das Eliminatórias da Ásia e as seleções que lutam por vagas na Copa

Apesar das classificações de Japão, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Uzbequistão e Jordânia para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da Ásia seguirão a todo vapor no segundo semestre. Na 4ª fase, Emirados Árabes, Catar, Iraque, Omã, Arábia Saudita e Indonésia lutam por duas vagas diretas para Mundial de 2026.

Como é o regulamento da 4ª fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo?

Emirados Árabes, Catar, Iraque, Omã, Arábia Saudita e Indonésia encerraram a 3ª fase das Eliminatórias da Ásia nas terceiras e quartas colocações de seus grupos. Com isso, as seis seleções ainda seguem vivas por duas vagas no Mundial de 2026.

As seis equipes serão divididas em dois grupos, sendo cada um com três seleções que buscarão um lugar na próxima Copa do Mundo. Os líderes de cada chave serão classificados diretamente para o Mundial de 2026, assim como Japão, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Uzbequistão e Jordânia.

As equipes se enfrentarão uma contra a outra em uma única vez e em local neutro. Portanto, não haverá dois turnos com jogos em casa e fora de casa. Os confrontos serão disputados na Data Fifa de outubro.

Por outro lado, os vice-líderes de cada grupo se classificarão para a 5ª fase das Eliminatórias da Ásia, em que se enfrentaram em jogos de ida e volta para conquistar uma vaga para a disputa da repescagem internacional.

Quais seleções estão eliminadas e sem chances de jogar a Copa do Mundo?

Na 3ª fase das Eliminatórias da Ásia, Quirguistão, Coreia do Norte, Palestina, Kuwait, China e Bahrein não conseguiram a pontuação necessária para buscar classificação direta para a Copa do Mundo ou para a 4ª fase das qualificatórias. Com isso, as seis seleções estão eliminadas.

