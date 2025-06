Austrália vence Arábia Saudita e conquista vaga na Copa do Mundo

A Austrália venceu de virada a Arábia Saudita por 2 a 1 e conquistou vaga para a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (10). No King Abdullah Sports City, os mandantes abriram o placar com Al-Aboud, mas os visitantes conseguiram o triunfo com gols de Metcalfe e Duke. Na reta final, Mathew Ryan ainda defendeu um pênalti para garantir os três pontos dos Socceroos.

Com o resultado, a Austrália confirmou a vice-liderança no Grupo C ao atingir 19 pontos, tendo ficado atrás do Japão. Por outro lado, a Arábia Saudita não conseguiu reverter a desvantagem em confronto direto e estacionou nos 13 pontos.

Com isso, a Austrália confirmou sua passagem de ida para sua sétima Copa do Mundo em sua história, sendo a sexta de forma consecutiva. A equipe da Oceania disputou os Mundiais de 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Por outro lado, a Arábia Saudita conquistou classificação para a quarta fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. A equipe de Hervé Renard disputará outras duas vagas diretas para o Mundial com Emirados Árabes, Catar, Iraque, Palestina e Indonésia.

