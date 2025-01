Endrick se declara para esposa após ser herói do Real Madrid

Em atuação decisiva de Endrick, o Real Madrid bateu o Celta de Vigo por 5 a 2, após prorrogação, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Posteriormente, o atacante fez um post em suas redes sociais se declarando para a sua esposa Gabriely Miranda. Veja abaixo:

O camisa 16 do Real Madrid postou em seu Instagram quatro fotos com a sua esposa Gabriely Miranda com a seguinte legenda: "Que bom que te encontrei". A publicação já com quase 1,5 milhões de curtidas.

Endrick enalteceu Ancelotti

Endrick, ao ser questionado sobre a falta de oportunidades durante a temporada, respondeu de uma forma diplomática e enalteceu o trabalho do técnico Carlo Ancelotti

- Estou trabalhando. Ancelotti sabe muito bem o que faz. Ele não faz o melhor para o Endrick, faz o melhor para o time. Eu vou trabalhar, nada mais. Estou muito feliz. Ancelotti confia em mim. Tenho que seguir trabalhando - disse Endrick.

Confira os números do Endrick pelo Real Madrid, na partida contra o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei: ⬇️

41 mins jogados 2 gols 2/3 finalizações no gol 6 passes certos (75%) 2 duelos ganhos (50%) 2 faltas sofridas 1 cartão amarelo Nota Sofascore 8.4

