Endrick é destaque em jornais espanhóis após vitória do Real Madrid

Na noite da última quinta-feira (16), o Real Madrid conquistou uma vitória na Copa do Rei contra o Celta de Vigo, garantindo uma vaga para as quartas de final. O destaque da partida foi a atuação do brasileiro Endrick, que marcou dois gols na prorrogação. Os principais jornais de Madri ressaltaram a participação essencial do jovem atacante na classificação sofrida dos merengues.

continua após a publicidade

➡️ Endrick decide para o Real Madrid e web comemora: ‘Tem que respeitar, Ancelotti’

O jornal "As" elogiou Endrick, afirmando que ele "evitou outro desastre" para o Real Madrid, destacando sua capacidade de alterar o rumo do jogo durante um momento de baixa confiança da equipe.

- A falta de confiança é tanta que nem sequer se acreditou no 2 a 0 que o time tinha até os 38 minutos do segundo tempo. Acabou em uma prorrogação angustiante, e quem salvou o time foi Endrick, jogador fantasma nos últimos dois meses, com dois golaços. Foi sua primeira noite providencial e um razoável pedido de melhor trato - escreveu o "As".

continua após a publicidade

Por outro lado, o jornal "Marca" focou na superação da falta de confiança do time, atribuindo a melhora ao "talento excepcional" de Endrick, cuja "grande finalização" foi decisiva para a vitória



- Para acabar (com a falta de confiança), ajudaram Endrick, com uma grande finalização, e Valverde, com um chute monumental, para fechar a classificação em uma goleada enganosa - publicou o "Marca".

Endrick enalteceu Ancelotti

Endrick, ao ser questionado sobre a falta de oportunidades durante a temporada, respondeu de uma forma diplomática e enalteceu o trabalho do técnico Carlo Ancelotti

continua após a publicidade

- Estou trabalhando. Ancelotti sabe muito bem o que faz. Ele não faz o melhor para o Endrick, faz o melhor para o time. Eu vou trabalhar, nada mais. Estou muito feliz. Ancelotti confia em mim. Tenho que seguir trabalhando - disse Endrick.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Questionado após a partida sobre uma possível injustiça com Endrick por conta das poucas oportunidades, o técnico Carlo Ancelotti também minimizou a situação.

- Endrick mostrou sua qualidade, tem um chute extraordinário. Sobre essa questão de injusto, Endrick já falou sobre isso.

Confira os números do Endrick pelo Real Madrid, na partida contra o Celta de Vigo, pelas oitavas de final da Copa do Rei: ⬇️

41 mins jogados 2 gols 2/3 finalizações no gol 6 passes certos (75%) 2 duelos ganhos (50%) 2 faltas sofridas 1 cartão amarelo Nota Sofascore 8.4

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real