Endrick não sai do banco, e Real Madrid vence Chelsea no último amistoso antes da Supercopa

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 22:24 • Charlotte (EUA)

O Real Madrid venceu o Chelsea pelo placar de 2 a 1 no último amistoso antes da disputa da Supercopa da Uefa. Todos os gols do jogo saíram no primeiro tempo: Lucas Vázquez (aos 19 minutos) e Brahim Díaz (aos 27) marcaram para o time espanhol; Madueke (aos 39) descontou para os ingleses.

E quem esperava ver mais uma atuação de Endrick com a camisa merengue, acabou se decepcionando. Isso porque o jogador, que foi titular nos dois últimos jogos, diante de Milan e Barcelona, sequer entrou em campo.

Como foi o jogo entre Chelsea x Real Madrid?

Como era de se esperar, o Real Madrid fez valer a sua superioridade técnica e o tempo de trabalho de Carlo Ancelotti para dominar o Chelsea. Com toques curtos e viradas precisas de Luka Modrić, o clube espanhol controlou a posse de bola como quis e ditou o ritmo do jogo.

Os Blues, por sua vez, demonstraram as mesmas deficiências coletivas do último amistoso disputado, diante do Manchester City, quando foi derrotado por 4 a 2: muito espaço entre as linhas de marcação, dificuldades na saída de bola e erros na execução de passes curtos.

Ainda assim, o Chelsea foi mais consistente em comparação com o amistoso anterior e mostrou avanços na tentativa de assimilar o estilo de jogo de seu novo técnico, o italiano Enzo Maresca.

Nkunku (esquerda) encara Rudiger (direita) no amistoso entre Chelsea e Real Madrid (Foto: Peter Zay / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 1x2 Real Madrid

Amistoso (Pré-temporada)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 6 de agosto de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

🥅 Gols: Madueke (aos 39'/1ºT) para o Chelsea; Lucas Vázquez (aos 19'/1ºT) e Brahim Díaz (aos 27'/1ºT) para o Real Madrid.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Filip Jorgensen; Reece James, Levi Colwill, Benoit Badiashile e Malo Gusto; Roméo Lavia, Enzo Fernández e Christopher Nkunku; Raheem Sterling, Noni Madueke e Marc Guiu



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Fran Garcia; Luka Modrić, Mario Martin e Dani Ceballos; Rodrygo, Vini Jr. e Brahim Díaz.