Endrick chega aos Estados Unidos com o Real Madrid para jogos de pré-temporada

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro

Endrick desembarcou com o elenco do Real Madrid nos Estados Unidos para os jogos amistosos de pré-temporada. Os jogadores do clube espanhol chegaram em Chicago na madrugada desta segunda-feira (29), onde iniciará a sequência de partidas contra Milan, Barcelona e Chelsea.

Horas depois de ser apresentado como novo reforço merengue, o atacante ex-Palmeiras participou de um treinamento no CT de Valdebebas, e viajou junto com os comandados de Carlo Ancelotti para a turnê americana.

Antes de entrar no gramado do Bernabéu, Endrick realizou os exames médicos iniciais nas instalações de Valdebebas. Além disso, se reuniu com o presidente Florentino Pérez para assinar o contrato e ser fotografado ao lado do mandatário.

Segundo o jornal "Marca", o brasileiro foi um dos atletas a ter seu nome gritado na porta do hotel onde o Real Madrid ficará em Chicago, junto a Modric e Arda Güler. Cerca de 200 pessoas receberam os jogadores e a comissão do clube no local.

Endrick foi contratado pelo clube merengue ainda em 2022, mas chegou a Valdebebas após completar 18 anos. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Ainda de acordo com o jornal espanhol, apenas parte do elenco viajou diretamente da Espanha para os Estados Unidos, em um voo de cerca de 10 horas, enquanto outros atletas decidiram se apresentar diretamente no país.

Quando serão os próximos jogos do Real Madrid?

A agenda de compromissos do Real Madrid nos Estados Unidos começa na quarta-feira (31), com duelo contra o Milan, em Chicago. No dia 3 de agosto, o rival será o Barcelona, em Nova Jersey, ao lado de Nova York. No último confronto, os Blancos pegam o Chelsea no dia 6, em Charlotte. Os jogos serão prepatórios para iniciar a temporada 2024/25.