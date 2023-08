Considerado uma das principais promessas da base do Bahia e com contrato com o clube até 2025, Gabriel vem ganhando cada vez mais espaço no Portimonense. O atleta já foi titular nas duas partidas do sub-23 do time português na atual temporada e vem sendo relacionado para os jogos do profissional na Taça da Liga. O atleta falou sobre esse momento no clube.