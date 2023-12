GENOA 1x1 EMPOLI: BOM PARA NINGUÉM

No jogo que abriu a jornada sabatina de futebol no país da Velha Bota, o Genoa, do brasileiro Júnior Messias, recebeu o Empoli no Estádio Luigi Ferraris. Os mandantes saíram na frente, com um lindo gol do ucraniano Ruslan Malinovskyi, enchendo o pé de fora da área. Na segunda etapa, porém, Kovalenko fez lindo cruzamento e Matteo Cancellieri testou para o fundo das redes, deixando tudo igual.