Emerson Royal, do Tottenham, realiza aplicação de células tronco no joelho para tratar lesão

Emerson Royal adere a tratamento com células tronco para aliviar dores (Divulgação/Tottenham)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 18:26 • Londres (ING)

Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham, foi submetido a um procedimento de implante de células tronco no joelho para tratar uma lesão ocorrida há cerca de um ano, mas que há cerca de um mês acabou causando dores mais intensas ao jogador.

O procedimento consistiu em aplicações de células tronco no tendão patelar - ligamento do joelho importante para a movimentação da articulação - do brasileiro, que passou por exames que identificaram que o local estava passando por calcificação (uma formação óssea na região), afetando a cicatrização da lesão e causando novas dores.

➡️ Messi revela plano para aposentadoria: ‘Sei quando estou mal’

- A dor reduz bastante a mobilidade, que para um jogador de futebol é muito importante. Nesses casos, quanto mais cedo for feito o tratamento, melhores os resultados, e isso foi feito no caso do Emerson, que buscou ajuda em um período onde o problema ainda era contornável - relatou Dr. Luiz Felipe, especialista em células tronco e responsável pelo procedimento do camisa 12.

De acordo com Emerson Royal, após as aplicações de células tronco, em questão de dias as dores cessaram.

- Quando a aplicação foi feita em mim, eu não conseguia dar um passo, não tinha força, doía muito. Alguns dias depois, eu já não sentia mais dores, então fizemos a segunda aplicação para deixar o tendão mais forte, mas já não sentia mais nenhuma dor - relatou o brasileiro.

O brasileiro está fora dos gramados desde o dia 2 de março, quando enfrentou o Crystal Palace, pela 27ª rodada da Premier League, e voltou a sentir dores. Na atual temporada, Royal tem 20 jogos e um gol marcado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FUT INTERNACIONAL