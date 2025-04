Indiscutivelmente, o atacante Yan Maranhão realiza a temporada da sua vida. Já são 20 partidas no futebol português e 15 gols marcados. O jogador, revelado pelo Atlético-GO, iniciou a temporada 2024-25 no Anadia, da Liga 3, e após se destacar, transferiu-se para o Moreirense, da elite do país europeu. O atleta falou sobre a fase que vive.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Tenho 22 anos, mas venho batalhando por um espaço no futebol há algum tempo. Hoje me sinto bastante feliz por disputar uma liga relevante como a portuguesa e tenho uma ótima expectativa quanto ao futuro. Quero mostrar a todos o meu potencial e seguir crescendo na minha profissão - disse.

continua após a publicidade

Natural de Governador Archer, no Maranhão, Yan foi campeão goiano pelo Atlético-GO e vice-campeão mato-grossense no último ano pelo União Rondonópolis. Em sua primeira temporada no futebol do Velho Continente, Yan demonstra confiança em si e tranquilidade em relação aos obstáculos que o futebol impõe.

➡️ Ex-United fala sobre quase ida ao Real Madrid: ‘Minha família decidiu’

- Quando uma equipe se interessa por um jogador, certamente avalia seus números. Isso certamente ocorreu na minha vinda para cá. Sei das minhas qualidades e do que posso aprimorar. Estou plenamente preparado para me adaptar a outras culturas, climas e línguas. Quero vencer no futebol e seguirei atrás do meu objetivo - definiu.