Em menos de um ano, Mateusão, ex-Flamengo, conquista o segundo título pelo Shabab Al-Ahli

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 16:53 • Dubai (EAU)

Em apenas oito meses, dois títulos conquistados. Esse é o resumo da ainda curta história do atacante Mateusão com a camisa do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes. Já com a conquista da Superliga dos Emirados da última temporada, neste sábado (13), foi a vez da equipe levantar a taça da Super Shield ao bater o Al Duhail, do Catar, por 2 a 1.

O torneio coloca frente a frente os vencedores da Superliga de cada país, num formato de Supercopa. Digno de uma grande decisão, a partida foi equilibrada do início ao fim. E quem abriu o placar, ainda no primeiro tempo, foi o Al Duhail, com gol de Philippe Coutinho, grande estrela da equipe.

A virada do Shabab Al Ahli foi construída apenas na segunda etapa. Aos 10 minutos, Milivojevic empatou e aos 48’, com o brasileiro Igor Jesus, o placar foi ampliado.

Ex-Flamengo, Mateusão chegou aos Emirados Árabes em 2023 e fez sua estreia em agosto. O atacante falou sobre conquistar mais um título em tão pouco tempo.

- Muito feliz por mais essa conquista aqui no Shabab. Vim para o clube no ano passado sabendo que era um projeto ambicioso, que visava grandes conquistas, e é assim que estamos seguindo. São dois títulos em pouco tempo aqui e espero que seja só o início de uma trajetória vitoriosa. Agora precisamos seguir trabalhando para buscar novas conquistas e seguir escrevendo nosso nome da história do clube - afirmou.

Com 16 jogos e seis gols, Mateusão volta a campo com o Al Shabab na próxima quarta-feira (17), para enfrentar o Al Nasr, pela Superliga dos Emirados.

