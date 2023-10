Com pouco tempo para se lamentar, o Atlético encontrou o empate com Morata, aos 12'. O empate foi polêmico, com o juiz sinalizando impedimento de Saul, mas a bola foi interceptada antes do domínio do jogador e o VAR validou, sem interferência do camisa 8.



Aos 34 minutos, Hancko voltou a colocar o Feyenoord à frente na disputa, aproveitando o rebote em uma defesa sensacional de Oblak. Nos acréscimos, Griezmann empatou em bate e rebate na área, com uma 'puxeta'.