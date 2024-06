Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro

Nacho Fernández, zagueiro do Real Madrid, está próximo de acertar sua ida para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Com sua saída praticamente encaminhada após o fim de contrato, o defensor poderá assinar com qualquer clube assim que estiver livre no mercado.

O time estrelado por Karim Benzema e Kanté tem buscado reforçar a defesa há várias semanas após uma temporada que frustrou as expectativas. Os sauditas têm sondado grandes nomes do futebol europeu e, caso a saída do espanhol for confirmada, os Blancos poderiam acelerar a busca por um substituto do jogador.

(Foto: AFP)

A contratação do Al-Ittihad é inesperada, porque Nacho estava mais perto do Al-Nassr do que do time de Benzema. Inclusive, Cristiano Ronaldo estava tentando convencê-lo de jogar ao seu lado. Ele informou aos Merengues e ao técnico Carlo Ancelotti sua intenção de partir quando seu contrato expirar, há mais de dois meses.

Nacho e Benzema dividiram os gramados por 10 temporadas e marcaram história no Real Madrid, entrando no hall de lendas mais vencedoras da equipe espanhola. Após a sexta conquista da Champions League no currículo, o zagueiro se tornou o jogador com mais títulos da história do clube.