O primeiro gol de João pelos Seagulls saiu na estreia da Premier League, em goleada por 4 a 1 sobre o Luton Town. Depois, voltaria a balançar as redes no duelo contra o Manchester United, em pleno Old Trafford, e anotou um doblete na derrota para o AEK Atenas, pela primeira rodada da Europa League, na quinta-feira (21). Com os dois gols desta quinta, se tornou o primeiro a marcar um gol continental na história do Brighton.