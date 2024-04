Em entrevista exclusiva, Reinier responde se trocaria a Europa pelo Flamengo

Reinier foi campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por João Marcos • Publicada em 11/04/2024 - 08:30 • Frosinone (ITA)

Destaque do Frosinone, da Itália, o meia Reinier superou a falta de oportunidades e finalmente recebeu uma sequência de jogos na Europa. Apesar do bom momento, o jogador chegou a revelar, em entrevista recente ao "Relevo", da Espanha, que pensou em retornar ao Flamengo graças à falta de oportunidades.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem revelou se deixaria o futebol europeu e retornaria ao Rubro-Negro caso recebesse uma proposta hoje. O atleta afirmou que sua relação forte relação com o clube o obrigaria a "parar para refletir".

- O Flamengo é sempre o Flamengo. Quando o Flamengo entra na história, é preciso parar para refletir. Mas, hoje, a minha prioridade é conquistar meu espaço e seguir na Europa - afirmou o atleta.

O vínculo de Reinier com o Flamengo é tão forte, que o jogador segue acompanhando o clube, mesmo no Velho Continente. Na visão do jogador, o nível do futebol brasileiro melhorou, e a quantidade de jogadores exportados para outros países seria uma das provas disso.

- Sempre acompanho o Flamengo e o futebol brasileiro. Acredito que a gente esteja vivendo um bom momento tanto dentro do nosso país como fora, com os nossos atletas distribuídos nos principais clubes do mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entrevista com Reinier foi dividida em duas partes. Confira a primeira parte do bate-papo:

Lance!: Em entrevista recente ao "Relevo", da Espanha, você disse que pensou em voltar ao Flamengo por conta da falta de oportunidades. Se o Flamengo te procurasse hoje, voltaria?

- O Flamengo é sempre o Flamengo. Um dos principais clubes do mundo, onde eu cresci, me formei e tenho um enorme carinho. Sempre quando o Flamengo entra na história, é preciso parar para refletir. E, no meu caso, não é diferente, até pela minha forte relação com o clube. Mas, hoje, a minha prioridade é conquistar meu espaço e seguir na Europa.

Reinier defende o Frosinone, da Itália, atualmente (Foto: Divulgação/Frosinone)

Lance!: E você ainda acompanha os jogos e notícias do Flamengo? O que tem achado do desempenho da equipe?

- Sempre acompanho o Flamengo e o futebol brasileiro. A qualidade do nosso futebol está muito boa e eu fico feliz por isso. Tem gente que critica o nosso futebol, mas veja a quantidade de ótimos jogadores que a gente exporta para a Europa todos os anos. Acredito que a gente esteja vivendo um bom momento, tanto dentro do nosso país como fora, com os nossos atletas distribuídos nos principais clubes do mundo.

Lance!: Ainda sobre o Flamengo, você trabalhou com o Jorge Jesus no clube em 2019. Você ainda tem contato com o Mister? Tem acompanhado o seu trabalho na Arábia Saudita?

- O Mister foi um cara que sempre me ajudou bastante, sempre me deu atenção, conselho e confiança. Pena que o tempo de trabalho com ele foi curto. Não consigo acompanhar muito o futebol árabe, mas sempre dou uma lida e sei que ele está fazendo um grande trabalho lá. Não me surpreende, pois é um cara muito trabalhador e ótimo profissional.

Lance!: Você foi campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio. Acha que um retorno ao futebol brasileiro te colocaria no radar da Seleção Brasileira principal?

- A Seleção Brasileira sempre foi o meu objetivo de carreira, meu sonho de garotinho. Tive o enorme prazer de representar o meu país nos Jogos Olímpicos e de conquistar aquele título. Sei que, atualmente, estou mais longe da seleção, mas pode ter certeza de que eu ainda acredito que tenho totais condições de retornar, e vou trabalhar para voltar a vestir a camisa da Seleção. Independentemente de onde eu estiver, seja na Europa ou no Brasil.