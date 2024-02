Após a partida, Ancelotti concedeu entrevista coletiva e fez diversos elogios a Lunin. Ao todo, foram nove defesas, uma saída do gol realizada com sucesso, mais de 80% de acerto nos passes e lançamentos, e uma sequência de três milagres no fim do jogo, parando chutes de Xavi Simons, Sesko e Haidara para manter a vitória em favor dos espanhóis.