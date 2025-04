Neymar compartilha recuperação no Santos e manda recado: ‘felicidade incomoda demais’

Sem jogar há um mês, Neymar publicou fotos de sua recuperação no CT do Santos, aproveitando para alfinetar os críticos. Em uma série de stories no Instagram, o craque mostrou seu progresso no tratamento da lesão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

— A felicidade incomoda demais. Sigo me recuperando, trabalhando. Trabalhe duro e em silêncio para que o seu sucesso faça barulho — escreveu Neymar, em postagem na rede social.

O jogador não participou da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, quando a equipe foi derrotada pelo Vasco, no Rio de Janeiro, e também não viajou com o grupo para a partida. No mesmo fim de semana, Neymar foi visto em um jogo da Fúria, equipe que preside na Kings League.

continua após a publicidade

Fora dos gramados devido a um edema no posterior da coxa esquerda, Neymar segue em recuperação e não estará disponível para enfrentar o Bahia. Nesta quarta, ele realizou uma sessão de fisioterapia na área interna do CT e, posteriormente, fez uma corrida no gramado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O último jogo de Neymar pelo Santos aconteceu há exatamente um mês, em 2 de março, quando o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o camisa 10 foi decisivo, abrindo o placar na Vila Belmiro com um belo gol de falta, sofrida por ele mesmo. No entanto, no final da partida, o jogador sentiu a coxa e precisou ser substituído.

continua após a publicidade