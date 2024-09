Geração do Japão é promissora para o próximo ciclo de Copa do Mundo (Foto: AFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 12:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 começaram na manhã desta quinta-feira (9) com três jogos. Nesta fase, há três grupos formados por seis seleções.

Surpresa inicial

O dia começou com uma surpresa pelo grupo C, com a vitória do Bahrein por 1 a 0 em cima da Austrália. O gol da partida foi contra, marcado pelo zagueiro australiano Harry Souttar, aos 44 minutos do segundo tempo. A seleção verde e amarela já estava na partida com um jogador a menos, após expulsão de Kusini Yengi, aos 32 minutos da segunda etapa.

Com tranquilidade, a Austrália passou em primeiro no grupo na segunda fase das Eliminatórias, enquanto o Bahrein avançou em segundo, após boa campanha.

Goleada histórica

Na segunda partida do dia, o Japão fez sete gols e não sofreu nenhum contra a China. A seleção japonesa, favorita ao primeiro lugar do grupo C, dominou todas as ações ofensivas da partida. Os gols foram marcados por Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino (2x), Junya Ito, Daizen Maeda e Takefusa Kubo. O último nome foi eleito o melhor jogador da partida, com direito a nota 10 pelo SofaScore.

Números de Takefusa Kubo (Japão) na partida contra a China:

1 gol

2 assistências

4 finalizações (2 no gol)

4 passes decisivos

1 grande chance criada

2 desarmes

6/9 duelos ganhos no chão (67%)

58/65 passes certos (89%)

Na segunda fase das Eliminatórias, o Japão garantiu 100% dos pontos disputados nas seis rodadas disputadas, enquanto a China surpreendeu negativamente na segunda fase e teve dificuldade para avançar à terceira fase.

Empate heróico

Às 8h, a Coreia do Sul empatou com a Palestina por 0 a 0, em confronto válido pelo grupo B. A seleção sul-coreana, umas das melhores do continente, não conseguiu marcar contra a seleção adversária. Os palestinos suportaram forte pressão e ainda marcou um gol no primeiro tempo, mas foi anulado.

Na segunda fase das Eliminatórias, a Coreia do Sul teve 100% dos pontos disputados nas seis rodadas e a Palestina passou em segundo no grupo.