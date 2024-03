A iminente saída de Mbappé do PSG tem causado grandes problemas entre o jogador e o treinador da equipe, Luis Enrique. Segundo o portal Foot Mercato, os dois chegaram ao limite no desgaste do relacionamento e 'não se suportam mais'. No empate por 0 a 0 contra o Mônaco, na última sexta (1), o astro francês foi substituído 'cedo' pela segunda vez consecutiva.