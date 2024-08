Egito bate o Paraguai nos pênaltis e avança para as semifinais das Olimpíadas

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 17:10 • Rio de Janeiro

Egito e Paraguai se enfrentaram nesta sexta-feira (2), em duelo válido pelas quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas 2024. Após empate no tempo normal, a decisão ficou para a disputa de pênaltis, com os egípcios acertando todas as cobranças e avançando.(Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no SporTV!).

✅ FICHA TÉCNICA

Egito x Paraguai

OLIMPÍADAS - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 2 de agosto de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Vélodrome, em Marselha

📺 Onde assistir: CazeTV e SporTV

⚽ ESCALAÇÕES

Egito: Alaa; El-Debes, Fayed, Abdelmaguid e Eid; Elneny; Shehata e Ahmed Kouka; Sayed, Faisal e Adel.

Paraguai: Gatito Fernández; Núñez, Balbuena, De Jesus e Rivas; Marcos Gómez, Diego Gómez, Marcelo Fernández e Cantero; Marcelo Pérez e Enciso.