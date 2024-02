Hazard disse ao “Obi One Podcast” apresentado por seu ex-companheiro de equipe no Chelsea, John Obi Mikel, quando questionado sobre seus supostos problemas de peso.



- Era verdade. Mas eu, em todo verão, engordava quatro ou cinco quilos, porque pensava que você dando tudo de si, durante 10 meses, colocando seu corpo no nível mais alto e as pessoas te chutam, então folga é folga. Não me peça para fazer nada. Gosto de estar com a minha família, ir à praia, então não me peça para correr nessas três ou quatro semanas. Posso jogar futebol na praia com meus filhos, sem problemas, mas não me peça para correr - declarou.