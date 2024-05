É CAMPEÃO! Com gol de Evanílson, Porto vence Sporting e conquista a Taça de Portugal

Evanilson marcou o gol de empate, ainda no primeiro tempo; Taremi garantiu a virada (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 16:10 • Lisboa (POR)

Foram 120 minutos de pura emoção. Neste domingo (26), em Lisboa, o Porto venceu o Sporting por 2 a 1, de virada, e faturou a Taça de Portugal; O brasileiro Evanílson e Taremi garantiram a vitória, enquanto St. Juste descontou.

Com este resultado, os Dragões chegam ao 20º título da competição, seis a menos que o maior, Benfica. O Sporting está logo atrás, com 17.

➡️ Kroos abre o jogo ao ver os filhos chorando no gramado do Santiago Bernabéu: ‘Isso me matou’

EMOÇÃO ATÉ O FIM!

O clássico português começou e logo na metade do primeiro tempo o placar foi inaugurado. Aos 19 minutos, St. Juste aproveitou o cruzamento de escanteio de Pedro Gonçalves e cabeceou no canto esquerdo de Diogo Costa.

Sporting abriu o placar na final ainda primeiro tempo, com St. Juste (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)



Cinco minutos depois, foi a vez de Evanilson. O brasileiro deixou o placar em igualdade após grande falha de Catamo na grande área, deixando a bola nos pés do atacante na tentativa de afastar a jogada.

Os primeiros 90 minutos foram encerrados com empate, com uma superioridade tática do Porto. Apesar da pressão, o Sporting resistiu e levou a disputa à prorrogação.

Entretanto, os Leões não suportaram o jogo alto dos Dragões e fizeram pênalti aos seis minutos do tempo extra. Em rápido ataque de Evanílson, o goleiro Diogo Pinto saiu do gol na tentativa de cortar o lançamento e derrubou o brasileiro. Na cobrança, Taremi marcou o gol do título.

Evanilson sofreu o pênalti em que deu a vitória para o Porto (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

FUT INTERNACIONAL