A conquista do Zenit na Supercopa da Rússia em cima do CSKA Moscou colocou o clube como o maior campeão com 22 títulos nacionais alcançados. O lateral-esquerdo e capitão da equipe Douglas Santos foi o responsável por levantar mais um troféu. Após a partida, o paraibano comemorou a oportunidade de cravar o seu nome na história do clube.