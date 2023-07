- Estou muito feliz por finalmente estar em Barcelona e me juntar a vocês. Estou ansioso por uma grande temporada e pelo primeiro jogo. É um sonho estar no Barça. Lembro-me de quando era criança e via o Barça de Rijkaard e Pep. Sou torcedor, sempre os acompanhei de perto em todas as temporadas e estou muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte desta equipe - comentou.



+Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido