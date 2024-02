Na volta do intervalo, o Villa voltou com a marcação alta e sufocando o United no seu campo de defesa, e, esse estilo de jogo, foi recompensando com o gol de empate. Douglas Luis, aos 22 minutos, empatou o jogo para os donos da casa, após receber um bom passe dentro da área. Porém, aos 35 minutos do segundo tempo, McTominay, após um bom cruzamento vindo da esquerda, colocou de novo o United na frente, dando, assim, números finais a partida.