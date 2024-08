Douglas Luiz explica decisão de se transferir para a Juventus

Douglas Luiz será jogador da Juentus na próxima temporada. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 05:00 • Redação do Lance!

Recém-chegado à Juventus, o volante da Seleção Brasileira Douglas Luiz abriu mão da estabilidade como um dos grandes nomes da posição na Premier League para mudar de ares em um novo campeonato. Em entrevista aos canais oficiais do clube italiano, o jogador explicou o que o motivou a deixar o Aston Villa e assinar com a Vecchia Signora.

-Acredito que todo jogador tenha o sonho de atuar pela Juventus. Comigo, não é diferente - admitiu o jogador.

Ele prosseguiu detalhando a ligação com o time italiano:

-Tenho 26 anos e sempre escolhia a Juventus para jogar no videogame. Para além disso, a grandeza deste clube sequer precisa ser falada. Sempre gostei de jogadores como Nedved e Davids, amava vê-los pela TV quando era criança. É por isso que estou muito feliz de estar aqui - finalizou o brasileiro.

Douglas deixou os Villans após uma temporada de dez gols e dez assistências em 53 partidas. Pilar defensivo e na criação do time de Unai Emery, ele foi convocado para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos.

A Juventus pagou cerca de 16.8 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões) pela contratação do brasileiro. Antigo dono do passe do volante, o Aston Villa lida com questões financeiras e se viu na necessidade de fazer caixa. O time também recebeu Samuel Illing-Junior e Enzo Barrenechea no negócio.

Douglas já está participando dos compromissos de pré-temporada com a Juve. Em campo nos dois últimos amistosos, contra o Stade Brest e o time de juniores da Juve, ele contribuiu com uma assistência.

Outras aspas de Douglas Luiz

RELAÇÃO COM BRASILEIROS

-Danilo e Bremer me ajudaram muito durante as conversas com o clube. Toda manhã eu acordava com eles dizendo 'Forza Juve' e eles me contavam tudo sobre o clube. Ter companheiros de equipe na minha seleção que me disseram que eu poderia vir aqui e fazer a diferença definitivamente me ajudou a decidir entrar.

EXPECTATIVA PARA TRABALHAR COM THIAGO MOTTA

-Parece que Thiago Motta e eu nos conhecemos há muito tempo. Eu converso com ele sobre táticas, diferentes aspectos do jogo, e já temos um relacionamento muito bom. Não tenho preferência quanto à minha posição, gosto de estar perto do gol adversário, mas se eu for necessário mais fundo, não há problema

EXPECTATIVAS PARA O FUTURO

-Venho da Premier League, que muitos dizem ser a mais difícil do mundo. Quero fazer ainda mais aqui na Série A. Sei da minha capacidade, estou pronto para isso. Os títulos vêm como resultado do trabalho feito durante o ano. Somos um bom grupo e, como eu disse, somos um grupo jovem. Temos muito talento e vontade de melhorar. Também temos jogadores que trazem experiência, como o Danilo, e se todos fizermos o nosso melhor, podemos alcançar o sucesso no final do ano.