Douglas comemora primeira vitória do Nantes na Ligue 1

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 15:18 • Nantes (FRA)

A atual edição da Ligue 1 teve seu início na última semana, mas a primeira vitória do Nantes aconteceu no domingo (25). Jogando diante do seu torcedor, a equipe venceu o Auxerre por 2 a 0, e chegou aos quatro pontos na tabela. Na rodada de estreia, o time empatou com o Toulouse, fora de casa.

Logo aos 14 minutos de jogo, Simon abriu o placar para os donos da casa. O Nantes até chegou a ampliar aos 12 da segunda etapa, com Thomas, mas o gol foi anulado por impedimento. E o placar foi ampliado e fechado aos 50 minutos, com Guirassy. São duas rodadas de campeonato e, até agora, a equipe não sofreu gols.

Um dos destaques do time é o volante Douglas, ex-Fluminense, Corinthians e Bahia. O brasileiro chegou à França na temporada passada, vindo do PAOK, da Grécia, e logo assumiu a titularidade, somando 29 jogos pelo Nantes. Na última edição da Ligue 1, foi o líder de desarmes do time e um dos principais da competição. Ele comemorou a vitória da equipe e o bom início no campeonato.

- Muito feliz por essa vitória que conquistamos dentro da nossa casa. Sabemos que jogar diante do nosso torcedor é um fator positivo pra gente, e vamos tentar aproveitar isso ao máximo. Temos que fazer da nossa casa a nossa fortaleza, tentar manter o melhor rendimento aqui, e conseguimos começar o campeonato com esses três pontos em casa e somando um fora. Importante a equipe não sofrer gols e manter essa consistência para a sequência. Estou muito feliz aqui no Nantes, nessa minha segunda temporada aqui. Espero seguir entregando o meu melhor para a equipe e nossa torcida - afirmou.

O Nantes volta a campo no próximo sábado (31/08), às 14h (horário de Brasília), contra o Montpellier, fora de casa.