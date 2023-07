O Bayern de Munique humilhou, sem dó, o modesto FC Rottach-Egern, equipe semiamadora que disputa a nona divisão do futebol alemão, por 27 a 0, em amistoso de pré-temporada. Os bávaros foram para o intervalo da partida vencendo por 18 a 0. Musiala, Tel e Sabitzer marcaram cinco gols cada. Mané marcou o último gol da goleada, aos 44 minutos do segundo tempo. Assista aos gols no vídeo acima.