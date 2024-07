Caleb Sewell (esquerda) é diretor do Memphis, dos EUA (Foto: Reprodução / Instagram @calebpattersonsewell)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 19/07/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Caleb Patterson-Sewell, ex-goleiro da Seleção dos Estados Unidos e atual diretor do Memphis — que disputa a Championship — tem histórias curiosas com o Brasil e ressalvas sobre organização da Copa América no país norte-americano.

Casado com esposa brasileira, o ex-jogador fala português fluentemente e acredita que seu país natal tem aspectos a melhorar para o Super Mundial do ano que vem e a Copa do Mundo de 2026. O principal ponto de crítica do dirigente foi em relação à final da Copa América, em que houve invasões ao Hard Rock Stadium, para o confronto entre Colômbia e Argentina.

— Bom que teve a Copa América agora, tem dois anos para melhorar. Precisa de melhores campos de treinamento, mais segurança nos jogos. Loucura o que aconteceu. Impossível que abram as portas e todos entrem (no estádio). Pessoas pagaram e não entraram, é muito perigoso. Essa Copa, fora de campo, foi difícil — analisou, em entrevista ao Lance!.

Para Caleb, o Brasil pode importar coisas positivas do futebol dos EUA, como as festividades, a "forma de show" que os americanos tratam os esportes e a manutenção de treinadores. Por outro lado, segundo o dirigente, os Estados Unidos devem se inspirar na formação de jogadores brasileiros.

— Nos EUA tem muito investimento em infraestrutura. Aqui, o esporte é sempre um show. No intervalo da Copa América foi a Shakira. A parte fora do campo pode mudar no Brasil, gerando mais dinheiro. Aqui também não estamos acostumados a mandar embora treinadores depois de quatro jogos. Precisa de tempo. E, no Brasil, olhamos os jogadores como referências. Todo mundo olha. Vocês treinam os jogadores diferente, são muito melhores do que o normal — disse.

Ex-goleiro e diretor nos EUA, Caleb criticou organização da Copa América (Foto: Divulgação)

Casado com esposa brasileira e com família no país, Caleb aprendeu o idioma e teve outras influências com o português ao longo da carreira. Isso porque ele atuou em clubes de Portugal enquanto jogador e chegou a trabalhar ao lado de João de Deus, auxiliar do técnico Jorge Jesus. O sonho do dirigente, inclusive, é ter a oportunidade de atuar no Brasil.

Em sua carreira dentro dos gramados, Caleb Sewell foi goleiro da seleção dos Estados Unidos e jogou em países como Bélgica, Inglaterra e Canadá. Ele pendurou as luvas em 2021 e, até o ano passado, era técnico do Toronto (CAN).