As dificuldades financeiras do Aston Villa podem fazer com que Douglas Luiz, craque do time, troque de clube na próxima janela de transferências. É o que afirma o portal britânico Daily Mail. Apesar de estar pressionada pela necessidade de reforçar o clube visando a disputa da Liga dos Campeões, a equipe está de olho na mudança de regra em relação aos gastos dos clubes da Premier League e querem fugir de possíveis sanções.