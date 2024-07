Deschamps em coletiva pela França (Foto: Franck Fife/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 14:07 • Munique (ALE)

Antes do duelo com a Espanha, pela semifinal da Eurocopa, o técnico da França, Didier Deschamps, concedeu entrevista coletiva. Questionado sobre o confronto, o ex-jogador apontou vários pontos positivos aos quais os Bleus precisarão se atentar em busca da vaga na decisão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Todos os times que a Espanha tem alcançam a capacidade de ter um bom meio de campo, e um potencial ofensivo. Agora mais ainda com Rodri, que é essencial. Precisamos evitar que Lamine Yamal e Nico (Williams) recebam a bola com liberdade. Têm qualidade adicional que dá a essa Espanha uma verticalidade maior do que nas gerações anteriores. É o coletivo todo de qualidade, e não quero jogar pressão a eles, mas são os que melhor passam impressão a todos - disse o comandante.

Apesar da badalação de craques como Mbappé e Griezmann, a França lida com problemas físicos de seus craques, e não tem apresentado seu futebol ideal na competição. Apesar disso, Deschamps se manteve tranquilo em meio à pergunta de um jornalista sueco.

➡️ Árbitro escolhido para jogo da Inglaterra na Eurocopa tem ‘rixa’ com Jude Bellingham; entenda

- Você é sueco? Então está disfarçado. Vive no nosso país, não é? (risos). Se você se aborrece com o nosso futebol, vá ver outra coisa. Ninguém é obrigado a ver a França jogar. O que sei é que temos a capacidade de fazer felizes os franceses com os resultados, mesmo lidando com situações complicadas no nosso país. - disparou Didier.

Campeão com a França na Eurocopa de 2000, Deschamps busca seu primeiro título no continental como treinador. Os Bleus entram em ação diante da Fúria nesta terça-feira (9), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE).

Didier Deschamps está em busca do título da Eurocopa com a França (Foto: Gabriel Bouys/AFP)