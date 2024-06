Dia dos Namorados: em clima de amor, confira os jogadores mais leais das grandes ligas da Europa

(Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)







Publicada em 12/06/2024

Em homenagem ao Dia dos Namorados, o Lance! separou uma lista de jogadores das cinco maiores ligas da Europa que defenderam a camisa de um único clube por mais tempo e, por conta disso, conquistaram o amor da torcida.

Thomas Müller - 16 temporadas (Bayern de Munique)

(Foto: AFP)

Nascido na Baviera, Müller chegou à base do Bayern aos 11 anos, em 2000. Estreou no profissional em 2008 e, em 16 temporadas defendo a camisa bávara, conquistou todos os títulos possíveis pelo clube, totalizando 32 troféus. O meia de 34 anos é um dos nomes mais marcantes da geração e multicampeão no país, disputando 473 partidas, marcando 149 gols e 207 assistências.

Iker Muniain - 15 temporadas (Athletic Bilbao)

(Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

Em 15 temporadas, 579 jogos, 79 gols e 70 assistências com o Atheltic Bilbao, Iker Muniain fechou sua última temporada vestindo a camisa vermelha e branca com chave de ouro: o jogador de 31 anos conquistou a Copa do Rei depois de 40 anos, sobre o Mallorca.

Koke - 15 temporadas (Atlético de Madrid)

(Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, Koke estreou como profissional na temporada 2008/09 e segue até os dias de hoje vestindo a camisa dos Colchoneros. O meia espanhol é um dos jogadores mais importantes da geração comandada por Simeone e disputou 636 jogos, sendo o jogador que mais vezes atuou pelo clube espanhol.

Nacho Fernández - 14 temporadas (Real Madrid)

(Foto: AFP)

Nacho Fernández passou toda a carreira no Real Madrid. Cria de Castilla, o zagueiro iniciou trajetória na equipe profissional na temporada 2010/11. Desde então conquistou 26 títulos e se consolidou como o jogador com mais troféus da história do Real Madrid, ao lado de Luka Modric.

Sergi Roberto - 14 temporadas (Barcelona)

(Foto: LLUIS GENE / AFP)

Sergi Roberto chegou ao Barcelona com quatorze anos e estreou no time principal em novembro de 2010. O jogador veste a camisa blaugrana desde o início de sua carreira e atuou em 373 partidas. Além disso, o lateral foi responsável pelo sexto gol no 6 a 1 contra o PSG, que virou o placar no mata-mata da Champions League 2016/17, sendo batizado de "O Milagre de Barcelona".

Séamus Coleman - 14 temporadas (Everton)

(Foto: Divulgação / Everton)

Contratado pelo Everton em 2009, Séamus Coleman defende o rival do Liverpool há 14 temporadas, somando 422 jogos. Além disso, o lateral direito é capitão da Seleção Irlandesa.

Manuel Neuer - 13 temporadas (Bayern de Munique)

(Foto: AFP)

Um dos melhores goleiros da história, Manuel Neuer foi transferido do Shalke 04 ao Bayern de Munique em 2011, e defendeu a meta dos Bávaros por 13 temporadas, totalizando 521 jogos. O alemão foi peça fundamental nos títulos da Champions League 2012/13 e 2019/20, e conquistou 30 taças com o clube.

Marco Reus - 12 temporadas (Borussia Dortmund)

(Foto: AFP)

Não poderia faltar ele: Marco Reus começou sua carreira nas categorias de base do Borussia Dortmund, seu clube de coração, e foi transferido ao Borussia Mönchengladbach. O meia alemão voltou aos Aurinegros em 2012 e permaneceu até o fim da atual temporada, quando teve seu contrato encerrado. O jogador conquistou 5 títulos com o clube alemão e atuou em 429 jogos, marcou 170 gols e distribuiu 131 assistências e terminou sua passagem sendo o maior artilheiro do clube.