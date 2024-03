Di María faz golaço, e Argentina ‘acerta o pé’ no segundo tempo em virada sobre Costa Rica

Di María celebra gol pela Argentina (Foto: Divulgação / AFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 09:18 • Los Angeles (EUA)

A Argentina venceu a Costa Rica por 3 a 1, de virada, na noite de terça-feira (26), no Estádio Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos, em amistoso internacional. Os costarriquenhos abriram o placar com Manfred Ugalde, mas Ángel Di María, Alexis Mac Allister e Lautaro Martínez marcaram para virar a partida para a Albiceleste.

Mesmo sem Lionel Messi - fora da conovcação por lesão no tendão da perna direita -, a Argentina demonstrou grande força ofensiva e criou bastante. No entanto, apesar do domínio na posse de bola e nas muitas finalizações desde o começo, os gols hermanos só saíram no segundo tempo, após a equipe de Scaloni ir para o intervalo com derrota parcial.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

A Argentina controlou as ações ofensivas desde o início do jogo, finalizando 12 só na primeira etapa. Contudo, poucas chances realmente levaram perigo ao goleiro Keylor Navas, que fez apenas uma defesa realmente difícil antes do intervalo. Com isso, a Costa Rica aproveitou o contra-ataque e abriu o placar com Ugalde.

Na segunda etapa, a pressão albileceste continuou, mas dessa vez acompanhada de efetividade. Quem abriu os caminhos para a virada foi Di María, logo aos sete minutos, em um golaço de falta. Mac Allister, de cabeça, e Lautaro Martínez, aproveitando jogaçada de De Paul e finalizando dentro da área, completaram o placar de 3 a 1 para a Argentina.