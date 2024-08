Di María desabafa em documentário, e Messi elogia o companheiro: ‘Não teve reconhecimento’

Di María recebe a faixa de capitão de Messi em Argentina x Equador (Divulgação/AFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Ángel di María será homenageado em documentário sobre sua vida e carreira no futebol, com participação de personalidades como Lionel Messi, Neymar, Marcelo, José Mourinho e outros. Em trailer divulgado na quinta-feira (15), o atacante desafabou sobre as cobranças que recebeu ao longo dos anos e revelou que precisou tomar remédios para dormir.

- Da minha infância até agora, nunca tive um momento de tranquilidade. Eu cheguei a precisar tomar comprimidos para dormir. Há muitas coisas que as pessoas não sabem e não veem - disse Di María no techo promocional.

Além do próprio homenageado, quem também aparece no trailer do documentário é Lionel Messi. Companheiro de Ángel na seleção da Argentina e no PSG e atualmente jogador do Inter Miami, o craque afirmou que Di Maria "não teve o reconhecimento que atualmente tem e que é mais do que merecido por tudo o que fez no futebol".

Em outro momento do vídeo promocional, os pais do atacante dão declarações emocionantes sobre o passado da família. A mãe conta que, muitas vezes, as filhas eram preteridas em favor do irmão, pois a chance dele se tornar um grande jogador do futebol poderia salvar o futuro de todos.

- Os sacríficos foram ter de ir buscar coisas que não tínhamos. Tivemos de tirar um pouco do que poderíamos dar às nossas filhas para dar ao Ángel naquele momento - disse Diana Hernández, mãe de Di María.

- Tínhamos que salvá-lo, ele tinha um futuro. Não podia parar para trabalhar com o carvão, como eu - afirmou Miguel di María, pai do jogador.

Lionel Messi e Di María celebram gol da Argentina (Foto: Juan Mabromata / AFP)