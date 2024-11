Destaque na Índia, zagueiro Renan Cocão projeta semifinal da Super League Kerala

Renan Cocão é um dos principais nomes do Kombans FC (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 18:31 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 04/11/2024 - 20:34

Um paulista de Itapevi está próximo de conquistar o seu primeiro título internacional. Em seu ano de estreia no futebol da Índia, o zagueiro Renan Cocão é um dos principais nomes do Kombans FC, que disputará uma das semifinais da Super League Kerala, contra a equipe do Calicut, na próxima terça-feira.

Renan vem chamando atenção no futebol local. Com 1,95m de altura, o zagueiro impressiona pela sua maturidade e instinto de liderança apesar da pouca idade. Aos 21 anos, apresenta postura de veterano, segundo seus próprios companheiros.

Apesar dos elogios, Renan se mantém centrado e focado no seu objetivo: conquistar a Super League Kerala. Sendo assim, o brasileiro só pensa em dar o seu máximo para derrotar o time do Calicut.

- Vamos ter uma grande oportunidade na próxima semana e a seriedade vai prevalecer em cada lance. Será a terceira vez que enfrentaremos o time deles, mas agora em uma partida eliminatória. Queremos fazer história dentro do país e dar alegria ao nosso torcedor - disse.

Caso leve a melhor no confronto da próxima terça-feira, o Kombans FC terá na decisão o vencedor do duelo entre Forca Kochi FC e o Kannur Warriors, no próximo dia 10.