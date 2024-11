Neymar deixa campo com dores e preocupa Al-Hilal na Champions da Ásia

Neymar em ação com a camisa do Al-Hilal pela Champions da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 18:03 • Riade (SAU)

Neymar deixou o gramado com dores durante a vitória do Al-Hilal por 3 a 0 contra o Esteghlal, pela quarta rodada da Champions da Ásia, nesta segunda-feira (4). Impossibilitado de atuar no Campeonato Saudita e na Copa do Rei, o atacante brasileiro só pode jogar em compromissos internacionais. Ele havia retornado aos campos no dia 21 de outubro, contra o Al-Ain, também pela Champions Asiática, mais de um ano após ter sofrido lesão no joelho esquerdo na partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em 2023.

Neymar preocupa Al-Hilal

Pelo baixo ritmo de jogo, Neymar entrou no segundo tempo, substituindo Al-Hamdam aos 12 minutos. O craque foi ativo na partida e dava sequência às jogadas, mas acabou sendo substituído 27 minutos depois, devido a dores na perna esquerda. Neymar deixou o campo visivelmente frustrado. O Al-Hilal ainda estuda a gravidade do caso, e o brasileiro ainda não teve lesão constatada.

Neymar em ação pelo Al-Hilal contra o Esteglhal, pela Champions da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o triunfo, o Al-Hilal somou mais três pontos na briga pela classificação à próxima fase da Champions da Ásia. Até aqui, são nove pontos conquistados em três partidas (100% de aproveitamento), e a segunda colocação da Conferência Oeste, atrás apenas do Al-Ahli, também da Arábia Saudita, que soma 12 pontos com um jogo a mais.

