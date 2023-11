Precisando voltar a vencer no Campeonato Italiano, o Sassuolo contou com um retorno importante na partida de domingo (26). Recuperado de lesão, Matheus Henrique foi a campo e colaborou com o triunfo da equipe italiana por 4 a 3 sobre o Empoli, anotando o segundo gol do time. O volante perdeu cinco jogos do torneio e seis no total (um pela Coppa Italia) e, durante esse tempo, o Neroverdi não venceu (três empates e duas derrotas).