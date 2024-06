Jogadores do Manchester City celebram gol no Mundial de Clubes (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 11:54 • Manchester (ING)

Julián Álvarez, um dos principais jogadores do Manchester City de Pep Guardiola, é alvo de dois gigantes europeus: PSG e Atlético de Madrid. O atacante, competindo pela posição de centroavante com Haaland, pode buscar uma nova equipe onde seja protagonista, deixando a Inglaterra na janela de transferências.

Em entrevista à ESPN, após a vitória da Argentina sobre o Equador por 1 a 0 em amistoso, o jogador foi questionado sobre uma possível mudança de ares, e deixou as possibilidades em aberto.

- Eu sigo tranquilo em relação às notícias. Estou feliz no Manchester City e me sinto em casa. Mas vamos ver o que acontece no futuro - afirmou Julián.

Apesar do interesse de Atleti e Paris, a diretoria do City quer manter o argentino em seu elenco. Até mesmo as chances de uma saída por empréstimo estão sendo tratadas como nulas pelos mandatários da equipe inglesa em um primeiro momento.

Após surgimento meteórico no River Plate, Álvarez foi comprado pelos Citizens em 2022, por 20 milhões de euros. Desde então, mesmo sem ser titular absoluto, atuou em 103 partidas, contribuindo com 36 gols e 18 assistências. No Mundial de Clubes de 2023, marcou dois gols na final contra o Fluminense, vencida por 4 a 0.

Julián Álvarez, do City, é alvo de gigantes europeus (Foto: AFP)