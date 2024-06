Insatisfeito no Manchester City, Julián Álvarez é alvo de gigantes europeus

Álvarez tem sido sombra de Haaland em Manchester. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 17:51 • Manchester (ING)

Reserva de Erling Haaland no Manchester City, Julián Álvarez está aberto a escutar outras propostas no futebol europeu. Insatisfeito com o baixo tempo de jogo na Inglaterra, o argentino não descarta deixar o clube na próxima janela e já desperta interesse de outros gigantes: Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain devem acenar com projetos para o atacante na próxima temporada.

E o interesse não para por aí. Segundo Gaston Edul, jornalista argentino especializado na seleção argentina, da TyC Sports, um gigante da Premier League ainda não confirmado deve fazer uma proposta para tirar Álvarez do Manchester City nos próximos dias. O valor estimado do atacante campeão do mundo está em 100 milhões de euros.

A ideia do Manchester City é manter o camisa nove, porém, o desejo do atleta é de ganhar mais protagonismo. Visto como um reserva de luxo no time de Pep Guardiola, Julián busca voos mais altos, o que no momento é bastante improvável. Concorrente da posição de centroavante, Haaland é basicamente intocável no time titular.

(Foto: Glyn Kirk/AFP)

Segundo apuração do MARCA, da Espanha, o argentino é um grande sonho do Atlético de Madrid, porém, a pedida pelo passe do atleta é considerada muito alta para os cofres do clube. Os Colchoneros têm como trunfo na negociação os companheiros de Argentina do elenco, como De Paul e Molina. Financeiramente, a operação mais viável seria um empréstimo do jogador.

O PSG, do outro lado, vive época de reconstrução após a saída de Mbappé. Na busca por manter a competitividade apesar da perda do astro, o clube presidido por Nasser Al-Khelaifi vai abrir os cofres na próxima janela. Além de Álvarez, nomes como Osimhen, Kvaratskhelia e Yamal foram ventilados no clube.

