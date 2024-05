Derrotado, Xabi Alonso destaca atuação da Atalanta e lamenta vice na Europa League: ‘Não era para ser’

Xabi Alonso após o apito final de Atalanta 3x0 Bayer Leverkusen. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 19:15 • Dublin (IRL)

O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, maior sensação da temporada 23/24 no futebol europeu, amargou o sua primeira derrota. O 3 a 0 para a Atalanta na decisão da Europa League, veio na pior hora possível e encerrou a sequência de 51 jogos sem derrota do time. Com três gols de Lookman e dominância no onze contra onze, o time de Bérgamo venceu seu primeiro título em mais de 60 anos e deixou um gosto amargo na temporada histórica dos alemães.

Sobre a má atuação dos Leões, Xabi Alonso evitou apontar culpados e valorizou a disposição e entrega da equipe de Gian Piero Gasperini:

- Não planejávamos ter um dia ruim hoje, mas não era para ser. Não conseguimos lidar com muitas situações difíceis que estávamos preparando porque a Atalanta exige muito... Situações um contra um, duelos, mas não estávamos pegando a bola nas situações certas para tirar vantagem. Disse o treinador à TNT Sports

A Atalanta se sagrou campeã da Europa League após vitória por 3 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Mesmo que a primeira decepção da temporada tenha sido grande, o Leverkusen precisa virar a chave de forma rápida: o time encara o Kaiserslautern no próximo sábado (25), pela decisão da Copa da Alemanha. Sobre a partida, Alonso reforçou a necessidade de aprender com os erros da equipe:

- Individualmente eles foram melhores e como equipe também. Temos que aprender com isso. Dói que isso aconteça em um grande dia como hoje, mas temos outra final no sábado e vamos tentar aprender com hoje.

Mesmo que a derrota tenha sido dolorida, Xabi Alonso refirmou a confiança na equipe e na temporada histórica que o Bayer Leverkusen fez em 23/24:

- Para mim, o resultado de hoje não muda nem um pouco o que sinto pelos meus jogadores ou pelo que temos feito. Dói porque queríamos erguer o troféu, mas não se pode ter tudo. Levantámos a Bundesliga e temos a chance de levantar a DFB Pokal no sábado.

- Isso não muda o esforço da galera. Ok, depois de 51 jogos chegamos aos 52 e perdemos, mas isso é futebol. O outro time merece e temos outra chance no sábado.

Ainda à TNT Sports, Xabi Alonso fez um balanço sobre seu primeiro ano como treinador, após a primeira decepção no cargo de comandante dos Leões:

- Conseguir o que conseguimos para um clube como o Leverkusen é ótimo. Estar na última semana da temporada depois de ter conquistado a Bundesliga e jogar hoje não conseguimos ir e depois ir para a Pokal também significa muito. Primeiro ano como treinador, está indo muito bem.

Xabi Alonso aplaude torcedores após derrota em Dublin. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

