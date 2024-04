Derrota em Dérbi faz estrago no Milan, e Ibrahimovic indica novo técnico para o clube

Giroud lamenta chance desperdiçada pelo Milan diante da Inter no Dérbi de Milão (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 15:26 • Milão (ITA)

A derrota do Milan por 2 a 1 diante da Inter de Milão, em jogo que valia o título italiano, parece ter aberto uma ferida no clube rossonero. Prova disso é que, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube deve demitir Stefano Pioli do cargo de treinador ao final da temporada.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

No clube desde a temporada 2019/2020, o técnico fez do Milan uma equipe competitiva novamente e chegou a faturar o Campeonato Italiano da temporada 2021/2022. Os resultados da atual temporada, no entanto, podem ser considerados decepcionantes, não apenas pela derrota na "final" da Serie A.

Na Champions League, por exemplo, viu a sua equipe ser eliminada ainda na primeira fase, com apenas oito pontos, em um grupo que tinha os semifinalistas Borussia Dortmund e PSG, além do Newcastle. Por ficar em terceiro lugar no grupo, acabou disputando a Europa League, competição da qual foi eliminado recentemente, nas quartas de final, para a Roma.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na Copa da Itália, nova decepção, com eliminação também nas quartas de final, dessa vez para a Atalanta. No Campeonato Italiano, a perda do título com cinco rodadas de antecedência só ocorreu por conta da enorme diferença de pontos (17) para a Inter de Milão. Diante de resultados tão ruins, a direção do clube teria decidido pela troca no comando técnico.

Stefano Pioli deve deixar o Milan no meio do ano, graças aos maus resultados da temporada (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

IBRAHIMOVIC DÁ PITACO

Atualmente no cargo de conselheiro dos proprietários do Milan, o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic já teria até indicado um nome para assumir a posição de Pioli na próxima temporada. Trata-se do holandês Mark van Bommel. A informação é do site "Footmercato".

Um dos motivos pela escolha de Van Bommel seria a de que o ex-volante conhece o clube, já que defendeu o time (e venceu um Campeonato Italiano) entre os anos de 2011 e 2012, jogando ao lado de Ibra. Atualmente, o holandês comanda o Royal Antwerp, modesto clube que disputa a fase final (hexagonal do título) do Campeonato Belga.

Atualmente, Mark van Bommel comanda o Royal Antwerp, da Bélgica, e teria sido indicado por Ibrahimovic para treinar o Milan na próxima temporada (Foto: Tom Goyvaerts / BELGA / AFP)