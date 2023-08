Depois de sete jogos afastado por lesão, o zagueiro Pereira voltou aos gramados nesse sábado (12) e ajudou o Oita Trinita a voltar a vencer na J-League 2, do Japão, ao bater o Fujieda por 1 a 0. A equipe havia levado gol em todas as partidas durante a ausência de Pereira, e vencido apenas uma neste período. Com o brasileiro em campo, neste duelo, somou três pontos sem ser vazada. Com o resultado, o Oita chegou aos 49 pontos e assumiu a quinta colocação, entrando novamente na zona de classificação para os playoffs de acesso à elite japonesa.