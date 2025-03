Flamengo x Fluminense: Vini Jr vai ao Maracanã com ex de Anitta

O craque do Real Madrid, Vini Jr, foi flagrado pelas lentes do Lance! no Maracanã em Flamengo x Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, neste domingo (16). Ele estava em um camarote junto com Gabriel David, presidente da Liesa, e ex-namorado da cantora Anitta. Atualmente, ele namora a atriz Giovanna Ancelloti.

Na chegada de Vini Jr no palco da final, ele palpitou sobre o campeão. Formado nas categorias de base do Rubro-Negro, o craque disse que o Flamengo levaria a melhor na decisão. Veja o momento em vídeo gravado pela jornalista Isabelle Costa, no X.

Vini Jr reage a gol perdido de Luiz Araújo em Flamengo x Fluminense

Flamengo e Fluminense estão se enfrentando no Maracanã pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. No confronto de ida, o clube da Gávea levou a melhor e venceu por 2a1. Por isso, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para se sagrar campeão do Rio. Com o jogo ainda em 0x0, Luiz Araújo perdeu um gol incrível, e Vinicius Júnior reagiu. Confira abaixo:

Torcidas brigaram antes da final do Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense estão se enfrentando no Maracanã pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. No confronto de ida, o clube da Gávea levou a melhor e venceu por 2a1. Por isso, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para se sagrar campeão do Rio.

Antes da bola rolar para Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, torcedores dos times entraram em confronto no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. Vídeos da briga viralizaram nas redes sociais.

As imagens do local mostram flamenguistas e tricolores portando pedras e paus de madeira. A briga aconteceu na saída do comunidade do Rato Molhado, próxima do Maracanã, onde acontece o jogo decisivo. Acionada, a Polícia Militar dispersou a confusão.