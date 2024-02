Com pouco tempo restante e atrás no placar, Thiago participou pouco e o Liverpool saiu derrotado. Apesar disso, o time de Jurgen Klopp segue na ponta da tabela da Premier League, com 51 pontos. O próximo compromisso dos Reds será contra o Burnley, em casa, no próximo sábado (10), e será uma boa oportunidade para Thiago ganhar mais minutos no retorno aos gramados.