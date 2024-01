O Liverpool confirmou o favoritismo e venceu o Fulham no primeiro confronto. Os Reds saíram atrás no placar, após o brasileiro William marcar com assistência de Andreas Pereira aos 19 minutos. No segundo tempo, com a entrada de Gakpo, o Liverpool conseguiu virar o placar da partida. O primeiro gol foi de Curtis Jones, aos 68, e depois o Gakpo fechou o placar aos 71 minutos.