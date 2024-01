⚽COMO FOI A PARTIDA?

Em casa, o Milan partiu para cima, mas perdeu as primeiras chances. Perto dos acréscimos, Rafael Leão abriu o placar, após linda tabelinha com Theo Hernández. Mas a alegria durou um minuto e Koopmeiners empatou a partida, com um belo chute de primeira na meta de Maignan.