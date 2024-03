De contratação mais cara do mundo a ‘salário mínimo’: suspensão por doping acelera fim de carreira de Pogba

Pogba retornou à Juventus em 2022, mas não rendeu o esperado pelo clube italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)







07/03/2024

A suspensão do meio-campista Paul Pogba pelo Tribunal Antidoping da Itália, por uso de testosterona sintética, marca o provável fim de carreira de um jogador que já foi ostentou o status de mais caro do mundo.

Contratado pelo Manchester United por um valor de 105 milhões de euros (R$ 370 milhões na cotação da época), até então um recorde, o francês já não honrava a condição de "craque geracional" há algumas temporadas.

Acumulando más atuações e problemas extracampo, o jogador viu seu salário na Juventus, seu clube atual, reduzir de aproximadamente 8 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 43 milhões na cotação atual) para 2 mil euros líquidos (aproximadamente R$ 10 mil na cotação atual), o salário mínimo para jogadores na Itália, após o anúncio da punição de quatro anos suspenso, segundo a imprensa do país.

Com essa diminuição nos vencimentos do meio-campista, a Juventus pode economizar 33 milhões de euros durante o período da suspensão, segundo a "Gazzetta dello Sport". Esta economia foi um dos motivos para que o clube italiano não demonstrasse pressa em rescindir contrato com Pogba, segundo o mesmo veículo.

Isso porque um julgamento do recurso deve demorar, pelo menos, seis ou sete meses para ter seu resultado divulgado. Assim, o jogador permaneceria vinculado à Juventus, mas sem poder atuar ou sequer treinar com o restante do elenco.

Pogba foi revelado pelo Manchester United, mas foi na Juventus que se destacou, a partir de 2012, quando foi contratado como jogador livre no mercado. Com grandes atuações na sequência de títulos italianos da Velha Senhora, o francês foi recontratado pelo Manchester United em 2016, clube no qual começou sua derrocada.

Com lesões em sequência e problemas extracampo, como a acusação feita pelo próprio irmão, Mathias Pogba, de que Paul tinha envolvimento com criminosos, o jogador acabou escanteado no clube inglês. É verdade que dentro deste período houve a conquista da Copa do Mundo de 2018 pela seleção francesa. Ainda assim, Pogba nunca mais conseguiu se recuperar atuando por clubes, mesmo retornando à Juventus em 2022.

Atualmente com 30 anos e com uma carreira que já vinha em claro declínio, fica praticamente impossível imaginar que Pogba voltará a jogar futebol em alto nível após os quatro anos de punição.