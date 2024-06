Gol de Tielemans, da Bélgica, atinge marca histórica na Eurocopa

Tielemans celebra gol pela Bélgica diante da Romênia (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro

O gol de Youri Tielemans, que abriu o placar para a Bélgica diante da Romênia neste sábado (22), entrou para a história da Eurocopa como o terceiro mais rápido de todas as edições da competição. O meio-campista balançou as redes com 74 segundos de jogo, em chute de fora da área.

Curiosamente, o gol mais rápido de todos os tempos no torneio também aconteceu em 2024. Nedim Bajrami quebrou o recorde ao marcar pela Albânia aos 23 segundos do duelo com a Itália, na primeira rodada da Euro 2024.

Anteriormente, o recorde pertencia a Dmitri Kirichenko, que balançou as redes com 67 segundos em partida entre Rússia e Grécia, em 2004, também pela fase de grupos. Os gols de Bajrami e Kirichenko são os únicos à frente do tento de Tielemans contra a Romênia.

Além disso, o gol do meio-campista do Aston Villa se tornou também o mais rápido da história da Bélgica em grandes torneios de seleções, como Eurocopa, Copa do Mundo e Liga das Nações.

Com Tielemans, da Bélgica, na lista, confira os cinco gols mais rápidos da história da Eurocopa:

0:23 – Bajrami (Itália 2 x 1 Albânia, 15/06/2024, fase de grupos) 1:07 – Dmitri Kirichenko (Rússia 2 x 1 Grécia, 20/06/2004, fase de grupos) 1:14 - Youri Tielemans (Bélgica x Romênia, 22/06/2024, fase de grupos) 1:22 – Emil Forsberg (Suécia 3 x 2 Polônia, 23/06/21, fase de grupos) 1:39 – Yussuf Poulsen (Dinamarca 1 x 2 Bélgica, 17/06/2021, fase de grupos)