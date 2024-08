Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial de Clubes de 2025

Troféu do Mundial de Clubes. (Foto: Reprodução/ FIFA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (27), a FIFA divulgou um vídeo explicando como o Mundial de Clubes de 2025 vai funcionar, agora em um novo formato. A maior competição de clubes, agora, contará com 30 representantes e acontecerá a partir de julho de 2025. No Brasil, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo a entidade, os campeões continentais e os clubes que demonstram consistência são recompensados ​​com a honra de uma vaga no torneio. Confira o vídeo:

– Pense em uma Copa do Mundo FIFA para clubes. Uma nova era para o futebol de clubes terá início em Junho de 2025, quando a FIFA organizar a maior, mais inclusiva e baseada no mérito competição global de clubes da história. Realizado a cada quatro anos e apresentando o célebre formato de 32 seleções, com 63 partidas em 29 dias, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA redefinirá como, quando e onde o verdadeiro campeão mundial de clubes será coroado. Um ingresso para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é realmente conquistado.

– Com base no mérito desportivo ao longo de um ciclo de quatro anos, os campeões continentais e os clubes que demonstram consistência são recompensados ​​com a honra de uma vaga no torneio. Apenas os melhores dos melhores competem na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Dos 30 clubes qualificados até agora para 2025, 20 nações diferentes estão atualmente representadas.

Como irá funcionar o torneio?

– Uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes que jogam entre si. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória em uma única partida, começando com as oitavas de final até a final. No dia 13 de julho de 2025, nos EUA, um novo, cobiçado e icônico troféu de vencedor será erguido pelo campeão inaugural. Um espetáculo futebolístico notável irá cativar o mundo e agregar valor a todos os que estão conectados. As receitas geradas pelo Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA serão redistribuídas de volta ao subjogo global, desempenhando um papel fundamental para tornar o futebol de clubes verdadeiramente global. Combates únicos, fãs vibrantes, habilidades de elite, competições dramáticas. Copa do Mundo de Clubes da FIFA EUA 2025.

A CONMEBOL ainda tem duas vagas livres para o Mundial. Uma será destinada ao campeão da Libertadores 2024 e outra ao segundo time classificado através do ranking sul-americano, a primeira vaga por esse meio foi assegurada pelo River Plate, da Argentina.