Davidson marca seu primeiro gol na temporada, e Qingdao vence na Superliga Chinesa
Atacante inicia sua segunda temporada na equipe asiática
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Davidson marcou o gol da vitória do Qingdao West Coast por 1 a 0 sobre o Shenzen, pela Superliga Chinesa, neste sábado (21). Com isso, a equipe do brasileiro conquistou a primeira vitória na competição após três rodadas.
Em um duelo muito equilibrado, Davidson foi responsável por marcar o gol da vitória aos 37 minutos do segundo tempo. Com isso, o atacante brasileiro chegou a 10 tentos em 33 partidas com a camisa do Qingdao West Coast, o que foi alvo de celebração do jogador.
- Muito feliz com esse gol por ser o meu primeiro na temporada e por garantir essa vitória para a equipe. Começamos a temporada com dois resultados ruins e sabíamos que esse jogo em nossa casa seria muito importante para virar essa chave de forma imediata. Essa é minha segunda temporada com a camisa do Qingdao e espero que possa ser um ano vitorioso pra todos nós.
Em sua segunda temporada com a camisa do Qingdao West Coast, Davidson soma quatro anos no futebol chinês, uma vez que também atuou por dois anos pelo Wuhan Three Towns. O jogador brasileiro volta a campo na sexta-feira (3) para enfrentar o Chengdu Rongcheng, que é o líder da Superliga Chinesa.
Tudo sobre
