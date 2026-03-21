Futebol Internacional

Davidson marca seu primeiro gol na temporada, e Qingdao vence na Superliga Chinesa

Atacante inicia sua segunda temporada na equipe asiática

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
19:11
Davidson comemora gol do Qingdao West Coast sobre o Shenzen, pela Superliga Chinesa
imagem cameraDavidson comemora gol do Qingdao West Coast sobre o Shenzen, pela Superliga Chinesa (Foto: Divulgação)
O atacante Davidson marcou o gol da vitória do Qingdao West Coast por 1 a 0 sobre o Shenzen, pela Superliga Chinesa, neste sábado (21). Com isso, a equipe do brasileiro conquistou a primeira vitória na competição após três rodadas.

Em um duelo muito equilibrado, Davidson foi responsável por marcar o gol da vitória aos 37 minutos do segundo tempo. Com isso, o atacante brasileiro chegou a 10 tentos em 33 partidas com a camisa do Qingdao West Coast, o que foi alvo de celebração do jogador.

- Muito feliz com esse gol por ser o meu primeiro na temporada e por garantir essa vitória para a equipe. Começamos a temporada com dois resultados ruins e sabíamos que esse jogo em nossa casa seria muito importante para virar essa chave de forma imediata. Essa é minha segunda temporada com a camisa do Qingdao e espero que possa ser um ano vitorioso pra todos nós.

Em sua segunda temporada com a camisa do Qingdao West Coast, Davidson soma quatro anos no futebol chinês, uma vez que também atuou por dois anos pelo Wuhan Three Towns. O jogador brasileiro volta a campo na sexta-feira (3) para enfrentar o Chengdu Rongcheng, que é o líder da Superliga Chinesa.

Davidson em ação pelo Qingdao West Coast, da China
Davidson em ação pelo Qingdao West Coast, da China (Foto: Divulgação)

